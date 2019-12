Governo: Marattin (Iv), su norma relativa a regione Siciliana abbiamo raggiunto l'obiettivo

- "Sulla vicenda della norma relativa alla regione Siciliana, abbiamo raggiunto l’obiettivo: alla misura di favore per la Regione (la possibilità di spalmare il disavanzo su 10 anni) si è aggiunta la nostra proposta, accolta integralmente. Cioè di affiancare precisi obblighi di riduzione della spesa corrente che dovranno prendere corpo nei prossimi 90 giorni, altrimenti il periodo entro cui il disavanzo potrà essere spalmato tornerà a 3 anni". Lo afferma il vicecapogruppo di Italia viva alla Camera, Luigi Marattin, in merito al via libera del Consiglio dei ministri al decreto legislativo "relativo alle norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli". (Rin)