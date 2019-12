Bilancio Roma: De Priamo-Masi (Fd'I), inseriti fondi su defibrillatori spiagge libere. È nostra vittoria

- "Sono stati inseriti in bilancio i fondi per fornire di defibrillatori le spiagge libere di Ostia". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea Capitolina Andrea De Priamo. "Dopo una lunga battaglia che ha visto l’approvazione di documenti presentati da Fratelli d’Italia sia in Municipio che in Assemblea Capitolina - aggiunge - si è riconosciuta la necessità di dotare le spiagge della Capitale di questi importanti strumenti salva vita. Adesso sarà necessario organizzare un servizio adeguato, che comprenda la tutela da furti e la formazione per un corretto utilizzo". "Saranno stanziati centomila euro e vigileremo - conclude Mariacristina Masi, consigliere di Fd'I in X Municipio- affinché sia garantito un servizio all’altezza della Capitale e non si provveda semplicemente all’acquisto degli apparecchi. Casi di cronaca hanno dimostrato come le spiagge affollate, con le alte temperature siano ad alto rischio e come un soccorso repentino sia fondamentale per salvare vite umane, i fondi destinati ai defibrillatori sono quindi un passo importante di civiltà per la nostra città". (Com)