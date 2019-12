Campidoglio: De Priamo (Fd'I), per sindaco Roma torna a sognare? Raggi rimane incubo dei romani

- "La prima cittadina che invita i giornalisti ad essere più parte attiva della 'narrazione grillina' secondo cui le cose funzionano se si fanno insieme non lascia spazio a nessun dubbio: a sognare è la sindaca. L'emergenza rifiuti rimane in piedi, la raccolta differenziata è arretrata di un punto percentuale, le stazioni metro sono ancora chiuse, le manutenzioni su strade e scuole azzerate. Altro che la 'città tornerà a sognare', la sindaca Raggi rimane il vero incubo di tutti i romani". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. (Com)