Usa: impeachment, Repubblicani non escludono di chiamare testimoni durante processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza al Senato degli Stati Uniti, Mitch McConnell, ha dichiarato oggi che i Repubblicani non hanno escluso di ascoltare testimoni nel processo di impeachment del presidente Donald Trump, uno dei principali punti critici nella redazione delle regole per il procedimento. Il leader della minoranza al Senato, il democratico Chuck Schumer, ha recentemente inviato a McConnell una lettera in cui lo invitava a chiamare quattro testimoni, tra cui il capo dello staff di Trump Mick Mulvaney e l’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton. I Democratici affermano che i testimoni sono necessari per garantire un processo equo, dal momento che l’amministrazione Trump ha rifiutato di consegnare qualsiasi materiale richiesto alla Camera e ha bloccato numerosi testimoni dal testimoniare. (segue) (Was)