Forza Italia: Carfagna, non possiamo ammainare nostra bandiera

- "Sono nata e cresciuta sotto la bandiera di Forza Italia, non potrei essere felice se il mio partito decidesse di ammainare quella bandiera. Non credo sia questo quello che vogliono il presidente Berlusconi e milioni di elettori. Credo invece sia importante rafforzare l'area popolare, liberale ed europeista per rianimare il centrodestra e costruire una coalizione di governo. Perché per governare non basta la destra, come dimostra l'esperienza di Le Pen in Francia". Lo ha affermato Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, intervenendo in diretta alla trasmissione "Zapping", di Rai Radio1. Parlando dell'associazione da lei presentata nei giorni scorsi, che proprio in queste ore ha superato le mille richieste di adesione, Carfagna ha aggiunto: "I cittadini oggi chiedono competenza, che si studino i dossier, non i post per acchiappare like. Voce libera è nata proprio per aggregare persone che vogliono dare un contributo, ma faticano a indossare una maglia di partito. Oggi chi fa politica è condizionato dai social e dai continui appuntamenti elettorali, noi vogliamo occuparci della mancata crescita del Paese, di Sud, occupazione, giustizia. Dimostreremo che la nostra attività sarà utile al centrodestra, ai moderati e alla stessa Forza Italia".(Rin)