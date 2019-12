Afghanistan: soldato statunitense ucciso durante attacco rivendicato dai talebani

- Un membro dell'esercito degli Stati Uniti è stato ucciso in Afghanistan, facendo salire a 20 il numero del personale militare statunitense morto durante il combattimento nel 2019. Lo ha reso noto i Pentagono senza fornire ulteriori dettagli. Come da prassi, il nome della vittima verrà trattenuta per 24 ore dopo la notifica del parente più prossimo. Secondo il "Wall Street Journal", in una rivendicazione di responsabilità pubblicata sul suo account WhatsApp, il portavoce talebano Zabiullah Mujahid ha affermato che gli insorti hanno preso di mira i soldati statunitensi e afgani nella provincia settentrionale di Kunduz con un ordigno esplosivo artigianale. Un soldato statunitense è stato ucciso durante l'operazione e un altro è stato ferito, ha detto. Anche un soldato afgano è rimasto ferito, ha aggiunto Mujahid. (Was)