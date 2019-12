Usa: rallentamento investimenti imprese ma possibile ripresa nel 2020

- Gli investimenti delle imprese statunitensi sono rimasti lenti alla fine di quest'anno, ma gli accordi commerciali e un miglioramento dell'economia globale promettano un recupero nel 2020. I deboli investimenti delle imprese hanno frenato la crescita economica degli Stati Uniti nel secondo e terzo trimestre e probabilmente faranno poco per sostenere la crescita nel quarto trimestre, che si concluderà la prossima settimana. La Federal Reserve Bank di Atlanta ha previsto che l'economia statunitense crescerà ad un ritmo del 2,3 per cento nel quarto trimestre, con investimenti delle imprese quasi piatti, scrive il “Wall Street Journal”. "L'allentamento delle tensioni commerciali (...) tra gli Stati Uniti e la Cina potrebbe alleviare parte dell'incertezza e portare a un miglioramento in questo settore",sostiene Michael Moran, economista di Daiwa Capital Markets. Gli ordini complessivi di beni durevoli sono diminuiti del 2 per cento rispetto al mese precedente. Gran parte del declino è dovuto a un forte calo degli ordini militari. La scorsa settimana, il Congresso ha approvato il bilancio per la difesa che potrebbe alimentare la domanda del settore. (Was)