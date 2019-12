Cina-Canada: ambasciata cinese invita Ottawa ad astenersi da "osservazioni errate"

- L'ambasciata cinese ad Ottawa ha criticato "alcuni politici canadesi" per ciò che ha descritto come "osservazioni errate" sul rapporto tra i due paesi e sul caso dei due canadesi detenuti in Cina. Lo si apprende da una dichiarazione pubblicata sul sito web dell'ambasciata che non specifica né i politici né i commenti a cui si fa riferimento. Secondo la stampa canadese le dichiarazioni sarebbero una risposta ai commenti fatti dal primo ministro Justin Trudeau in un'intervista in lingua francese trasmessa la scorsa settimana sull'emittente “Tva”. Durante l'intervista, Trudeau ha affermato che il Canada ha chiesto agli Stati Uniti di non firmare un accordo commerciale con la Cina a meno che i canadesi Michael Spavor e Michael Kovrig non vengano liberati. L'ambasciata cinese afferma che i tentativi di "coalizzarsi contro la Cina" attraverso la "diplomazia dei megafoni" e "fare pressioni sulla Cina per questioni non correlate" sarà condannato.(Res)