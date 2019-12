Usa-Ucraina: collaboratori Giuliani usarono contatti a Washington per ottenere accordo gas

- Igor Fruman e Lev Parnas, due collaboratori di Rudy Giuliani, hanno sfruttato i loro legami politici per perseguire un accordo per esportare gas naturale dagli Stati Uniti all'Ucraina, destinato a favorire donatori e amici repubblicani della famiglia del presidente Donald Trump. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Wall Street Journal”, il piano era incentrato sulla sostituzione del capo della compagnia di gas statale ucraina Naftogaz con il suo vice, Andrew Favorov, nella speranza che il dirigente con doppia cittadinanza ucraina e statunitense sarebbe stato più disponibile rispetto alla loro proposta. Per far sì che ciò accadesse, i due hanno anche spinto ad eliminare l'ambasciatore Usa in Ucraina, Marie Yovanovitch. Lo sforzo andò di pari passo con il loro lavoro a Kiev insieme a Giuliani, avvocato personale di Trump, per mettere da parte Yovanovitch e convincere i leader ucraini a indagare sul rivale politico di Trump, Joe Biden, e le relazioni commerciali di suo figlio Hunter con un'altra compagnia energetica ucraina, chiamata Burisma. Parnas e Fruman sono stati arrestati il ​​9 ottobre mentre si recavano in Europa con l'accusa di false dichiarazioni e falsificazione di documenti in un caso incentrato su presunte violazioni del finanziamento della campagna. (Was)