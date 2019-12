Usa: Trump nomina Blair inviato speciale per politica internazionale su telecomunicazioni

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato Robert Blair come rappresentante speciale degli Stati Uniti per la politica internazionale delle telecomunicazioni. Lo ha annunciato la Casa Bianca in un comunicato stampa. "Il presidente Donald J. Trump ha nominato Robert Blair della Virginia rappresentante speciale per la politica internazionale delle telecomunicazioni", si legge nel comunicato. La Casa Bianca ha affermato che Blair guiderà gli sforzi degli Stati Uniti per promuovere sistemi di comunicazione globali sicuri e affidabili, compreso il coordinamento tra agenzie e le parti interessate dell'industria, non governative e internazionali. Gli Stati Uniti hanno spinto gli alleati europei a escludere il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei dalla realizzazione delle reti 5G nella regione, sostenendo che le sue apparecchiature avrebbero permesso al governo cinese di spiare i paesi europei.(Was)