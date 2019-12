Fisco: Gualtieri, a gennaio tavolo con parti sociali per ridurre pressione fiscale su lavoro e impresa

- "Da gennaio ci siederemo con le parti sociali per decidere come usare al meglio le risorse e avviare un grande lavoro di riforma per avere un fisco più semplice, più giusto, e ridurre la pressione fiscale su lavoro e impresa". Lo ha affermato, al Tg5, il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri. (Rin)