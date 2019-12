Forza Italia: Berlusconi nomina alcuni coordinatori e commissari regionali e responsabili Enti locali

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si legge in una nota, "ai sensi dell’art 19 comma 4 e 27 comma 1 dello Statuto, ha proceduto alle seguenti nomine: l’avvocato Emily Rini, consigliere regionale, è il nuovo coordinatore di Forza Italia per la Valle D’Aosta. Il dottor Giorgio Leonardi, consigliere regionale, è il nuovo coordinatore di Forza Italia per il Trentino-Alto Adige. Il senatore Francesco Battistoni è il nuovo commissario di Forza Italia per le Marche. Nel ringraziare i coordinatori e i commissari uscenti per l’impegno dedicato alla guida di Forza Italia nelle rispettive Regioni, il presidente ha espresso ai nuovi nominati l’augurio di un proficuo lavoro. Sono stati nominati responsabili del settore Enti locali: il senatore Maurizio Gasparri per il Centro, l’onorevole Roberto Pella per il Nord, l’onorevole Antonio Germanà per il Sud". (Com)