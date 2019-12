Usa: impeachment, Repubblicani non escludono di chiamare testimoni durante processo (2)

- “Non abbiamo escluso i testimoni”, ha detto McConnell all'emittente televisiva “Fox News”. I Repubblicani hanno una maggioranza di 53 seggi al Senato, e ne bastano 51 voti per approvare le regole per il processo di Trump. L'inquilino della Casa Bianca è stato accusato la scorsa settimana dalla Camera dei rappresentanti a guida democratica di due capi d'accusa, abuso di potere e ostruzione al Congresso, per aver esercitato pressioni sull'Ucraina chiedendo un'indagine sull'ex vicepresidente Joe Biden e sul figlio di Biden. Biden è un potenziale candidato democratico che potrebbe scontrarsi con Trump nelle elezioni del 2020. (Was)