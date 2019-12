Legge Bilancio: Guerini, passo avanti del governo a favore della difesa (2)

- Per quanto attiene al personale civile della Difesa, a riprova della sensibilità del dicastero per le problematiche del settore, è stata confermata la copertura, anche per l’anno 2021, della spesa integrativa di 21 milioni di euro da destinare al “fondo unico di amministrazione” e sono state poste le basi per un ulteriore incremento dei trattamenti accessori attraverso una norma che ne impone la parificazione a quelli, superiori, vigenti per altri dicasteri, in un più generale quadro di armonizzazione retributiva. Per lo strumento militare, le disposizioni introdotte confermano l’impegno in delicatissime missioni in Italia e all’estero di contingenti di forze che sfiorano giornalmente, nel complesso, le 15.000 unità di personale, e per le quali sono state stanziate somme significative. Con riferimento all’Operazione “Strade sicure”, è stata anche confermata, attraverso un finanziamento aggiuntivo annuo di circa 27 milioni di euro, l’elevazione del monte ore di straordinario remunerabili già sancita per il secondo semestre 2019.Motivi di grande soddisfazione discendono, per la Difesa, anche dalle disposizioni inserite nel decreto-legge “proroga termini”, approvato nel Consiglio dei Ministri del 21 dicembre, con cui sono stati raggiunti ulteriori importanti obiettivi. (segue) (Com)