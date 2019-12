Usa: commissione Camera, testimonianza McGahn "cruciale" per impeachment

- La commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha dichiarato oggi ad un tribunale d'appello che, nonostante abbia già votato per accusare il presidente Donald Trump, i legislatori hanno ancora un urgente bisogno della testimonianza dell'ex consigliere della Casa Bianca Don McGahn. Secondo la stampa statunitense, il panel ha sostenuto che McGahn è stato testimone di molti dei tentativi di Trump per minare le indagini, e che la sua testimonianza potrebbe portare a "nuovi articoli di impeachment". La commissione ha avviato una causa da agosto nella speranza di forzare la testimonianza di McGahn, che la Casa Bianca ha negato. Il dipartimento di Giustizia Usa ha sostenuto che l'avvio dell'impeachment del presidente Trump da parte della Camera significa che non c'è fretta di proseguire con il caso di McGahn, ma la commissione della Camera ha ribattuto che la sua testimonianza è ancora necessaria perché supporta ulteriormente gli argomenti sul secondo articolo di impeachment, ovvero che Trump ha ostacolato il Congresso. Il dipartimento di Giustizia ha sostenuto che, ai sensi della Costituzione, gli attuali e alti funzionari della Casa Bianca non possono essere costretti a testimoniare davanti al Congresso. (Was)