Usa: dipartimento Stato blocca invio unità cinofile anti-esplosivi in Giordania ed Egitto

- Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha dichiarato oggi di aver interrotto l'invio di unità cinofile anti-esplosivi in Giordania e in Egitto dopo la morte di almeno sette cani a causa di colpi di calore e avvelenamento. La decisione è arrivata dopo che l'ufficio dell'ispettore generale del dipartimento di Stato ha identificato a settembre la morte di due cani inviati in Giordania, il più grande destinatario di unità cinofile anti-esplosivi. Un secondo rapporto pubblicato venerdì scorso ha aumentato il numero totale a sette. Sono circa 135 i cani che partecipano al programma di assistenza antiterrorismo. I cani che si trovano già in Giordania ed Egitto rimarranno lì mentre le autorità statunitensi chiederanno misure per migliorare le condizioni e la manipolazione degli animali, ha detto ai giornalisti un funzionario del dipartimento di Stato. (Was)