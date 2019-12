Canada: economia in calo dello 0,1 per cento ad ottobre

- L'economia canadese si è inaspettatamente ridotta dello 0,1 per cento ad ottobre, il primo calo mensile da febbraio, in parte a causa di uno sciopero nel settore automobilistico statunitense che ha colpito il settore manifatturiero. I dati rilasciati oggi dall'ufficio di Statistica canadese sottolineano come il settore manifatturiero è diminuito per la quarta volta in cinque mesi, in calo dell'1,4 per cento, mentre la produzione di mezzi di trasporto è diminuita maggiormente del 2,5 per cento. Lo sciopero della United auto workers (Uaw) negli Stati Uniti ha causato il ridimensionamento della produzione da parte del Canada, contribuendo al declino. Il commercio al dettaglio è diminuito dell'1,1 per cento - il più grande declino in tre anni - mentre il commercio all'ingrosso è diminuito dell'1 per cento. Alcuni settori e altre industrie sono aumentati questo mese con la produzione di petrolio in aumento dello 0,1 per cento e gli immobili in aumento dello 0,7 per cento. (Res)