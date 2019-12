Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaVARIEIl segretario della Lega, Matteo Salvini, porta i suoi auguri all'ospedale dei bambini “Vittore Buzzi”. Salvini incontra la stampa all’esterno della struttura.Ospedale “Vittore Buzzi”, Via Lodovico Castelvetro, 32 ore 10.30)Preghiera interreligiosa organizzata dai City Angels. Pregano insieme Mons. Franco Buzzi, Prefetto della Biblioteca Ambrosiana; gli imam Mohsen Mouelhi e Khaled Elhediny; Milo Hasbani, Presidente della Comunità ebraica di Milano; il pope ortodosso Padre Emmanuel Carbonaru; il pastore evangelico Marcel Moro; e il monaco buddista tibetano Cesare Milani. Intervengono la madrina dei City Angels, Daniela Javarone, e il presidente onorario, Bruno Bella. Portano il loro saluto l’assessore comunale ai Servizi sociali, Gabriele Rabaiotti; la consigliera comunale Diana De Marchi, membro della Commissione politiche sociali; il presidente della Commissione attività produttive della Regione Lombardia, Gianmarco Senna e il presidente dell’Anpi Milano, Roberto Cenati.Piazza Edmond Jacob Safra, 1 (ore 12.00) (Rem)