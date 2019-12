Roma: chiusi accessi Galleria Giovanni XXIII, traffico in tilt

- Traffico in tilt nel quadrante nord della Capitale. A causa della chiusura degli accessi della Galleria Giovanni XXIII, direzione Salaria, necessaria per la presenza di olio sull'asfalto, si registrano lunghe code su via Trionfale, via Mario Fani e via della Camilluccia. (Rer)