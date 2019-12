Legge Bilancio: bagarre in Aula Camera dopo attacco Lezzi a Bellanova

- Polemiche e bagarre nell'Aula di Montecitorio per la vicenda dei fondi per i territori colpiti dalla Xylella, in seguito ad un post su Facebook dell'ex ministro per il Sud, Barbara Lezzi, del Movimento cinque stelle, sulle presunte intenzioni da parte dell'attuale ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, di Italia viva, di spostare 40 milioni di euro destinati agli agricoltori. "Il ministro Bellanova venga a chiarire in Aula - ha affermato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari -. Il fatto che un ex ministro, membro di maggioranza, abbia dichiarato che l'attuale ministro all'Agricoltura avrebbe distratto fondi pubblici, destinati alle aree colpite dalla Xylella, a favore di un Gal (Gruppo di azione locale, ndr), di cui sarebbe presidente il suo segretario, è un fatto gravissimo perché si tratta dell'accusa di un reato. Stiamo discutendo della manovra di Bilancio, stiamo parlando di risorse e quindi che il ministro Bellanova venga a chiarire è del tutto pertinente, prima di votare la legge di Bilancio". Analoga richiesta è arrivata dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida. Dai banchi delle opposizioni si è levato il coro "Onestà, onestà". (Rin)