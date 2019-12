Sicilia: Boccia, in Cdm fatto nostro dovere, impegni reciproci per bene siciliani

- "'Incredibile è l’Italia: e bisogna andare in Sicilia per constatare quanto è incredibile l’Italia', lo diceva Leonardo Sciascia e quanto avvenuto in queste ore sul ripiano del disavanzo della Regione in dieci anni ne è la riprova". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, al termine della discussione in Consiglio dei ministri del decreto legislativo sul rientro del disavanzo della regione Siciliana approvato all’unanimità. "La regione autonoma Siciliana e tutti i siciliani - ha continuato l'esponente dell'esecutivo - avevano il diritto di una risposta immediata da parte dello Stato che è arrivata in maniera tempestiva e puntuale con impegni reciproci chiari. Si fa così tra persone serie che rappresentano le istituzioni, indipendentemente dai colori politici di appartenenza. Quando si amministra la cosa pubblica - ha concluso Boccia - è preferibile evitare le chiacchiere e le polemiche strumentali e concentrarsi sui fatti concreti. Dopo mesi di confronti che hanno riguardato anche il precedente governo è stata trovata una soluzione seria e rigorosa". (Rin)