Sicilia: Cdm approva norme di attuazione statuto speciale

- Il Consiglio dei ministri che si è riunito oggi, 23 dicembre a Palazzo Chigi, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha approvato un decreto legislativo recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli. Lo rende noto un comunicato stampa della presidenza del Consiglio. Il decreto disciplina le modalità di applicazione di specifiche disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e istituisce il Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione Siciliana. In particolare, il testo introduce misure per il ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario, stabilendo che in sede di prima applicazione, ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate relative al rendiconto 2018 potranno essere ripianate, in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, ed in via straordinaria, entro il limite massimo di dieci esercizi. (segue) (Com)