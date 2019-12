Venezuela: governo Brasile nega coinvolgimento in attacco contro base militare (5)

- Secondo il governo venezuelano dietro l'assalto ci sarebbero responsabilità della Colombia e del Brasile. "I criminali sono stati addestrati in campi localizzati in Colombia e hanno ricevuto la collaborazione maliziosa del governo di Jair Bolsonaro", ha scritto il ministro Lo ha detto il ministro della Comunicazione del Venezuela, Jorge Rodriguez, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, ha rincarato la dose denunciando anche il coinvolgimento del Perù e del gruppo di Lima, l'insieme dei paesi americani che lavorano per la soluzione della crisi in atto a Caracas a partire dalla richiesta di dimissioni di Nicolas Maduro da presidente. (segue) (Brb)