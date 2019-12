Tunisia: premier Jemli decide di formare un governo degli “indipendenti”

- Il primo ministro designato della Tunisia, Habib Jemli, ha annunciato la decisione di formare un nuovo governo formato da “competenze nazionali indipendenti”. Lo ha dichiarato lo stesso Jemli, 60 anni, ex sottosegretario all’Agricoltura, in una conferenza stampa indetta questa sera nel palazzo Dar Dhiafa di Cartagine dopo un incontro con il presidente della Repubblica, Kaies Saied, e i rappresentanti di tre partiti politici: gli islamici di Ennahda, i progressisti della Corrente democratica, i socialisti nasseriani del Movimento popolare e i modernisti di Tahya Tounes. In mattinata, la formazione politica di orientamento islamico aveva annunciato l'interruzione dei negoziati sulla formazione del governo, mentre Jemli aveva convocato una conferenza stampa per le ore 18:00 a Dar Dhiafa. (Tut)