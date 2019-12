Grecia: stampa, processo per incendio Norman Atlantic inizierà il 9 aprile

- Il processo a carico di 11 cittadini greci per omicidio colposo e incendio doloso, in relazione alla tragedia della nave Norman Atlantic, dovrebbe iniziare in Grecia il prossimo 9 di aprile. E’ quanto anticipato dal quotidiano di Atene “Kathimerini”, secondo cui tra gli imputati figurerebbero dirigenti della società greca Anek Lines, noleggiatrice della nave, membri dell'equipaggio, un elettricista tirocinante e diversi marinai. Gli imputati dovrebbero risponde di reati quali: omicidio colposo, incendio doloso negligente e interferenze pericolose nel trasporto marittimo. Secondo il quotidiano, i pubblici ministeri ritengono che l'incendio fosse prevenibile e avrebbe potuto estinguersi se non fosse stato per una serie di errori commessi da parte dell'equipaggio e il cattivo stato delle attrezzature antincendio a bordo. Secondo l'accusa, riporta ancora la testata, l'incendio sarebbe divampato a causa del surriscaldamento di un camion frigo. Il 28 dicembre del 2014 un incendio scoppiò a bordo del traghetto Norman Atlantic che viaggiava dalla Grecia ad Ancona. A bordo viaggiavano oltre 400 passeggeri, 31 di questi persero la vita. Diciannove risultano ancora oggi dispersi mentre altri 64 rimasero feriti. In Italia sono in corso i procedimenti penali per i soggetti ritenuti responsabili dell'incendio del traghetto.(Gra)