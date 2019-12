Governo: Villarosa (M5s), Sicilia salva, accordo trovato, disavanzo distribuito in 10 anni (2)

- Per Villarosa si tratta di "una vittoria che rappresenta la giusta gratifica di tutto il mio impegno, politico ed istituzionale, svolto finora, nonché, un ottimo punto di ri-partenza per migliorare il futuro della regione Sicilia dalle ottime potenzialità". (Com)