Medio Oriente: Usa sospendono programma unità cinofile con Giordania ed Egitto

- Gli Stati Uniti hanno temporaneamente sospeso la fornitura di unità cinofile alla Giordania e all'Egitto dopo diverse morti attribuite da Washington dall’incuria dei funzionari di questi due paesi. "Ogni morte di un cane sul terreno è un evento estremamente triste, e adotteremo tutte le misure possibili per evitare che ciò accada di nuovo", ha detto oggi ai giornalisti un funzionario del Dipartimento di Stato Usa. "I cani svolgono un ruolo cruciale nei nostri sforzi antiterrorismo all'estero e nel salvare vite americane", ha aggiunto. Un primo rapporto pubblicato lo scorso settembre ha evidenziato “numerose negligenze” nella cura di circa 135 cani addestrati alla rilevazione di esplosivi e forniti a dieci paesi nell'ambito di un programma di cooperazione antiterrorismo. Le preoccupazioni principali riguardavano la Giordania, primo beneficiario del programma, dove un cane ha perso la vita per mancanza di cure adeguate e un altro è stato sottoposto a eutanasia al ritorno negli Stati Uniti. Tre dei dieci cani forniti all’Egitto nel 2019 sono morti prematuramente, uno per cancro ai polmoni, il secondo per patologia della cistifellea e il terzo per un colpo di calore. (Res)