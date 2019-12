Legge Bilancio: Cantalamessa (Lega), indignazione per norma 'ad dimoram'

- Il deputato campano della Lega Gianluca Cantalamessa afferma che "il governo giallorosso non finisce mai di stupire ed indignare. Da una parte - spiega in una nota - aumenta le tasse agli italiani e dall'altra concede risorse pubbliche ad una struttura privata. Storica, artistica quanto vogliamo, ma privata. La norma 'ad dimoram' inserita nella manovra, con un emendamento sostenuto dal senatore salernitano dei Cinque stelle Francesco Castiello, finanzia infatti con 1,3 milioni di euro la Badia di Pattano in provincia di Salerno di proprietà di privati, non distante da casa sua". Il parlamentare del Carroccio quindi aggiunge: "Come Lega avevamo proposto una misura ad hoc per sostenere tutte le dimore storiche, ma i Cinque stelle hanno preferito passare dal grido di onestà alla difesa di pochi, per giunta vicini di casa. Non vorrei che gli amici dei Cinque stelle fossero partiti con il mercato delle vacche e delle stalle in vista delle prossime elezioni regionali in Campania".(Com)