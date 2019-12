Messico: governo "preoccupato" per presenza di intelligence Bolivia in sede diplomatica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico è stato il primo paese a offrire rifugio a Morales dopo le sue dimissioni dalla presidenza della Bolivia. Poco prima di recarsi in Argentina, dove ha chiesto e ottenuto asilo politico, l'ex presidente boliviano ha salutato in una lettera il capo dello stato messicano, Andres Manuel Lopez Obrador. "Fratello presidente", scriveva Morales - ricercato ufficialmente dalla magistratura boliviana - "dal primo momento che si è consumato il colpo di stato nel mio paese, ho ricevuto l'abbraccio di fratellanza dei nostri dei popoli della nostra America e del mondo". Il Messico, ha proseguito, "non mi ha solo salvato la vita, ma mi ha anche offerto copertura e accoglienza con grande qualità umana". Il paese nordamericano, ha aggiunto Morales "è esempio di solidarietà internazionale" e la sua leadership "prima o poi" si affermerà a beneficio dei "settori più vulnerabili delle nostre società". (segue) (Mec)