Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, martedì 24 dicembre, a Torino e in Piemonte:REGIONEOre 11:30, Torino, Casa circondariale Lorusso e Cutugno (via Aglietta 35), il garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano visita il polo del rugby e il polo universitario. (Rpi)