Bolivia: ex comandante Forze Armate depone per mancato intervento dopo proteste

- Williams Kaliman, ex comandante delle Forze armate della Bolivia, si è presentato questa mattina alla procura per rispondere all'accusa di mancato svolgimento dei suoi doveri e condotta antieconomica. Da comandante generale, a novembre, Kaliman aveva chiesto a Evo Morales di abbandonare l'incarico di presidente per "per permettere la pacificazione e mantenere la stabilità, per il bene della nostra Bolivia". Il militare, che si sarebbe dimesso nei giorni successivi, è però finito sotto indagine per il presunto ritardo con cui avrebbe schierato l'esercito nelle strade del paese, a fronte del caos generato dai sospetti di brogli per le elezioni presidenziali del 20 ottobre. Un intervento tempestivo, è la tesi dell'accusa, avrebbe evitato parte degli atti vandalici e delle violenze consumate nel paese. (segue) (Brb)