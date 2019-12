Energia: Serbia, premier smentisce presunte richieste Fmi su aumento tariffe elettricità (2)

- I risultati ottenuti dalla Serbia nel settore delle finanze pubbliche sono stati valutati positivamente anche dall'ultima missione del Fmi a Belgrado dal 4 al 15 ottobre. Il capo missione, Jan Kees Martijn, ha confermato le prospettive di crescita pari al 3,5 e 4 per cento rispettivamente per il 2019 e il 2020. Stando alle sue affermazioni, il Pil subirà una crescita significativa a fronte di un rafforzamento dei consumi nel prossimo futuro, mentre la politica monetaria efficace consentirà di mantenere il tasso di inflazione a livelli sostenibili. Ribadendo la necessità di rendere più efficace la gestione delle imprese pubbliche, Martijn ha anche commentato la questione delle tariffe per l’energia elettrica, aggiungendo ancora una volta che sarà cruciale portare avanti un’analisi dettagliata dei costi. Anche sul fronte macroeconomico, ha proseguito il capo missione, la Serbia sta ottenendo buoni risultati, con un avanzo di bilancio nei primi otto mesi dell’anno e una progressiva diminuzione del debito pubblico. "Il governo ha approvato una manovra di bilancio che include una spesa di capitale aggiuntiva, il pagamento di una tantum ai pensionati e un aumento degli stipendi nel settore pubblico: anche se queste misure non minacciano la stabilità fiscale, le autorità serbe dovrebbero seguire con attenzione l'andamento del bilancio fino a fine anno in modo da assicurarsi che il disavanzo resti entro i limiti previsti dal programma", ha infine osservato Martijn. (segue) (Seb)