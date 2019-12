Energia: Serbia, premier smentisce presunte richieste Fmi su aumento tariffe elettricità (3)

- Riguardo le riforme strutturali, il capo missione ha detto che “proseguono, ma in alcuni settori è necessario un maggiore impegno in modo da sfruttare al massimo il potenziale di crescita del paese”. “Lo spazio fiscale a disposizione va utilizzato per le spese capitali, assieme all'adozione di rigorose selezioni e valutazioni per sostenere al massimo una crescita stabile”, si legge in una nota della missione Fmi, in cui viene sottolineata l’importanza di una buona formazione della forza lavoro e di un clima favorevole all’attività imprenditoriale per garantire una crescita sostenibile nel medio termine. "La maggior parte degli obiettivi è stata realizzata, anche se in alcuni casi con ritardo", prosegue la nota, valutando positivamente il recente aumento delle spese per gli investimenti. (Seb)