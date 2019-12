Russia-Cuba: Medvedev, congratulazioni a neoeletto omologo Cruz

- Il primo ministro della Federazione Russa, Dmitrij Medvedev, ha fatto le sue congratulazioni al neoeletto omologo cubano, Manuel Marrero Cruz, per la sua nomina, confermando l’interesse di Mosca a rafforzare la cooperazione bilaterale in ogni ambito. Lo si apprende da un comunicato dell’esecutivo russo, in cui vengono valutati positivamente i legami tra i due paesi in ambito economico, commerciale, umanitario, finanziario e culturale. “Le autorità della Federazione Russa confermano di essere fortemente interessate a promuovere lo sviluppo della cooperazione bilaterale in ogni ambito e l’avvio di nuovi progetti e iniziative congiunte”, si legge nel documento. (segue) (Rum)