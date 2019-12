Venezuela: governo Brasile nega coinvolgimento in attacco contro base militare

- Il ministero degli Esteri brasiliano (Itamaraty) ha negato il coinvolgimento del governo nell'attacco sferrato domenica contro una caserma delle forze armate venezuelane nel sud del paese, al confine con il Brasile, costato la vita a un militare. "Il Brasile nega qualsiasi coinvolgimento nell'episodio", ha fatto sapere il ministero in una nota alla stampa. Anche il Perù ha negato il suo presunto coinvolgimento. Il ministro degli Esteri peruviano, Gustavo Meza-Cuadra, ha respinto le dichiarazioni dell’omologo venezuelano, Jorge Arreaza, che ha accusato il governo di Lima di essere legato all'attacco. “Respingiamo le false dichiarazioni di Jorge Arreaza, che lega il Perù e il gruppo di Lima ad azioni di violenza occorse in Venezuela”, ha scritto il ministro peruviano sul suo account Twitter. “Il nostro paese ribadisce il suo impegno per una soluzione pacifica alla crisi in questo paese fratello, che permetta il ritorno della democrazia e la fine del regime illegale di Maduro”. (segue) (Brb)