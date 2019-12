Umbria: via libera dall'assemblea all'esercizio provvisorio di bilancio

- L’assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato con i tredici voti favorevoli della maggioranza (Lega, FdI, FI, Tesei presidente per l’Umbria) contro i sei voti contrari di Pd e M5s e a fronte delle due astensioni di Patto civico per l’Umbria e gruppo misto il disegno di legge della giunta per l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2020. Questo atto, che deve essere votato dall’assemblea legislativa entro il 31 dicembre, consente l’esercizio provvisorio fino all’approvazione del bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022 e comunque non oltre il 31 marzo 2020. Il provvedimento si è reso necessario per la mancata approvazione del bilancio di previsione 2020-2022. È stato inoltre respinto a maggioranza un emendamento della minoranza (a firma Bori, Bettarelli-Pd, De Luca-M5S) che chiedeva l’anticipo della data di approvazione del bilancio di previsione al 31 gennaio 2020. (Ren)