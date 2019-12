Albano: costretta a prostituirsi da tre persone che la ustionarono con ferro da stiro, aguzzini condannati a 11 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condanne complessiva a 32 anni e 10 mesi di carcere, quelle inferte dal tribunale collegiale di Velletri, per i tre vicini di casa della 28enne di Albano Laziale, la donna che nel luglio del 2018 venne ritrovata agonizzante nella sua casa in via Virgilio, con vari traumi sul corpo e gravi ustioni su schiena e natiche, causate dall'utilizzo di un ferro da stiro rovente. Le indagini svolte dagli agenti della squadra mobile di Roma portarono all'arresto dei tre che vivevano nello stesso palazzo della vittima, con l'accusa di aver indotto la donna alla prostituzione, sfruttandone l'attività e causandole le gravi ferite. Oggi pomeriggio, dopo cinque ore di camera di Consiglio, il presidente del collegio giudicante, il giudice Laura Matilde Campoli ha letto la sentenza di condanna ad 11 anni ciascuna per madre e figlia, di 58 e 33 anni, mentre il 27enne, all'epoca compagno della figlia, è stato condannato a 10 anni e sei mesi di carcere. I tre imputati, che hanno ascoltato la sentenza in aula, sono rimasti impassibili ad eccezione della 58enne che, invece, non ha retto ed è scoppiata a piangere. Una condanna ben più pesante dei nove anni ciascuno chiesti dalla pubblica accusa sostenuta dal Pm Patroni e che prevede anche una provvisionale di 50 mila euro ciascuno come risarcimento danni alla vittima. (segue) (Rer)