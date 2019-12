Albano: costretta a prostituirsi da tre persone che la ustionarono con ferro da stiro, aguzzini condannati a 11 anni (2)

- La vicenda fece scalpore proprio per gli aspetti crudeli che la 28enne, bellissima ma probabilmente psicologicamente debole, ha dovuto subire. Nella fase dibattimentale del processo sono emersi dettagli raccapriccianti come l'obbligo a mangiare, quindi ad ingrassare, come punizione se non raggiungeva con la prostituzione le somme prefissate. "Zio Leo" le dava ordini e le impartiva punizioni attraverso messenger; le diceva con chi prostituirsi e cosa mangiare come punizione per il non essere riuscita a versare sulla postepay la cifra concordata. Il 3 luglio 2018 la ragazza venne trovata agonizzante nella sua abitazione in Via Virgilio. Le avevano fatto credere che Zio Leo era un pericoloso esponente della 'ndrangheta che dalla Calabria le impartiva ordini attraverso la chat. Doveva prostituirsi e versare una cifra pattuita su un conto Postepay, e quando l'accordo non era rispettato la punizione consisteva nel dover recarsi nel bar più vicino per comprare un gran numero di ciambelle con cui rimpinzarsi. Una storia che ormai tiravano avanti da anni, da quando la madre della ragazza era morta e lei era stata soggiogata dai tre. Una ragazza bellissima, con questo sistema, l'avevano trasformata in un oggetto di piacere da vendere. Sempre con la minaccia dello Zio Leo la 28enne aveva iniziato a versare soldi le cui ricevute risalenti al 2016 sono state ritrovate dagli agenti nella sua abitazione. Quando i versamenti non erano sufficienti, impietose arrivavano anche le punizioni corporali e quell'inspiegabile obbligo a mangiare e, quindi, ad ingrassare trasformando una bellissima ragazza in una obesa che sempre con maggiore difficoltà riusciva a procacciare clienti. (segue) (Rer)