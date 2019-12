Albano: costretta a prostituirsi da tre persone che la ustionarono con ferro da stiro, aguzzini condannati a 11 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ormai completamente soggiogata, implorava ai clienti abituali di servirsi di lei per poter rispettare il patto con "zio Leo" evitando altre punizioni che però arrivarono brutali la notte tra il 2 e il 3 luglio. Trasportata in ospedale inizialmente non raccontò nulla dei tre, ma poi il dirigente della IV Sezione della Squadra Mobile, quella specializzata nei crimini di genere, riuscì a creare un varco in quel muro facendo emergere tutto. Nel corso della perquisizione domiciliare in casa della vittima gli agenti hanno trovato non solamente le ricevute dei versamenti Postepay che risalivano anche al 2016, ma una pentola d'olio con la quale la ragazza era costretta a cucinarsi "le punizioni" quando non aveva soldi per comprare quello già pronto; rinvenuti anche il ferro da stiro con cui era stata ustionata sui glutei e sulla schiena ed altri oggetti usati per pestarla. A casa dei tre, invece, gli agenti hanno rinvenuto 16mila euro in contanti e tutti gli elementi per stabilire che Zio Leo, in realtà era una utenza falsa e riconducibile alla ragazza vicina di casa e che sempre ad essa era intestato il conto postepay su cui la 28enne versava i soldi pattuiti. (Rer)