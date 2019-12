Messico: governo "preoccupato" per presenza di intelligence Bolivia in sede diplomatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Letteralmente, la nota riporta i tre commi dell'articolo. "1. Le stanze della missione sono inviolabili. Senza il consenso del capo missione, è vietato agli agenti dello Stato accreditatario accedere alle stesse. 2. Lo Stato accreditatario è particolarmente tenuto a prendere tutte le misure appropriate per impedire che le stanze della missione siano invase o danneggiate, la pace della missione sia turbata, e la dignità della stessa diminuita. 3. Le stanze, la mobilia, gli altri oggetti che vi si trovano e i mezzi di trasporto della missione non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o esecuzione forzata". (segue) (Mec)