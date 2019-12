Milano: le variazioni del calendario di Amsa per le festività natalizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amsa, società del Gruppo A2A, comunica che in occasione delle festività natalizie il calendario di raccolta rifiuti nei comuni serviti dall’Azienda subirà le seguenti variazioni: A Milano mercoledì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato, carta, cartone, vetro e imballaggi in plastica/metallo sarà recuperata domenica 29 dicembre. Nella giornata di giovedì 26 dicembre il servizio di raccolta rifiuti sarà regolare. Le cinque riciclerie cittadine resteranno chiuse nelle giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre; A Bresso mercoledì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato e imballaggi in plastica/metallo sarà recuperata venerdì 27 dicembre, la raccolta dell’umido sarà recuperata giovedì 26 dicembre, la raccolta della carta sarà recuperata lunedì 30 dicembre. Giovedì 26 dicembre il servizio di raccolta rifiuti sarà regolare; A Buccinasco mercoledì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato, umido, imballaggi in plastica/metallo e vetro sarà recuperata venerdì 27 dicembre. Giovedì 26 dicembre il servizio di raccolta rifiuti sarà regolare; A Cesate giovedì 26 dicembre il servizio di raccolta dell’umido sarà regolare, mentre è sospeso il servizio di raccolta scarti vegetali; (segue) (Com)