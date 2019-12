Milano: le variazioni del calendario di Amsa per le festività natalizie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Pioltello mercoledì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato, umido, vetro e imballaggi in plastica/metallo sarà anticipata martedì 24 dicembre. Giovedì 26 dicembre il servizio di raccolta rifiuti sarà regolare; A San Donato Milanese martedì 24 i rifiuti indifferenziati e l’umido dovranno essere esposti entro le ore 13 per la raccolta straordinaria pomeridiana. Mercoledì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di carta e vetro sarà recuperata giovedì 26 dicembre, con esposizione entro le ore 13. Giovedì 26 dicembre il servizio di raccolta rifiuti sarà regolare, ad eccezione della raccolta di scarti vegetali che è sospesa; A Saronno mercoledì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato e vetro sarà recuperata venerdì 27 dicembre, la raccolta di carta e imballaggi in plastica/metallo sarà recuperata sabato 28 dicembre. Giovedì 26 dicembre il servizio di raccolta rifiuti sarà regolare; A Segrate mercoledì 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di carta e vetro sarà recuperata venerdì 27 dicembre. Giovedì 26 dicembre il servizio di raccolta rifiuti sarà regolare; (segue) (Com)