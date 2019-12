Bosnia: si insedia nuovo Consiglio dei ministri centrale a più di un anno dalle elezioni (3)

- Non è stato nominato per ora il ministro dei Diritti umani e dei profughi, dato che sono ancora in corso verifiche del candidato Mladjen Bozinovic da parte dei servizi di sicurezza. Nel corso della discussione parlamentare prima del voto di fiducia, il nuovo premier Zoran Tegeltija (Snsd) ha evidenziato tra le altre sue priorità "la riforma della funzione pubblica, lo stato di diritto, la cooperazione con istituzioni internazionali, la gestione della crisi dei migranti e lo status dei giovani, delle donne e delle persone internamente sfollate". Tegeltija ha definito come "ingombrante" il settore pubblico, ricordando che "le aziende pubbliche danno lavoro a 80 mila persone, ovvero all'11 per cento di tutti i lavoratori e nonostante questo le aziende pubbliche lavorano in perdita". (segue) (Bos)