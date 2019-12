Tanzania: Afdb stanzia 55 milioni di dollari per sostenere riforme economiche (2)

- I vincoli alle attività commerciali in Tanzania includono elevati costi di conformità, lunghe procedure di pre-approvazione, processi multipli e duplicati per la registrazione delle imprese, scappatoie in alcune leggi e regolamenti applicati dalle autorità di regolamentazione durante le ispezioni ed elevati costi normativi a livello nazionale e locale. Il sostegno dell’Afdb è quindi finalizzato a rafforzare le riforme in corso intraprese dal governo della Tanzania per incentivare la partecipazione di investitori locali ed esteri in diversi settori dell'economia. Il sostegno della Banca è destinato a finanziare la seconda fase del Programma per la buona governance e lo sviluppo del settore privato (Ggpsdp) che contribuirà a colmare il deficit di finanziamento per l’anno fisacale 2019-2020 e a rendere più efficaci le agenzie governative chiave. Il Ggpsdp II si baserà sui solidi risultati ottenuti dal Ggpsdp I e sosterrà gli sforzi in corso per ridurre i costi delle attività commerciali e ridurre le tasse su permessi, licenze e certificati di registrazione negli istituti chiave. (Res)