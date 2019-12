Spettacoli: al Teatro Ciak di Roma dal 6 gennaio in scena "Uomo solo in fila"

- Al Teatro Ciak di Roma, da giovedì 9 gennaio a domenica 19 gennaio, andrà in scena, per la regia di Luca Sandri, lo spettacolo “Uomo solo in fila” con Maurizio Micheli che sarà accompagnato al pianoforte da Gianluca Sambataro. La produzione della messinscena è stata curata dal Teatro Franco Parenti di Milano. (Ren)