Credito: Serbia, Nova Ljubljanska banka fa offerta migliore per Komercijalna banka (2)

- Alla fine di novembre la Serbia ha acquistato azioni dell'istituto di credito Komercijalna banka pari al 34,58 per cento della proprietà: in questo modo la quota pubblica complessiva è arrivata all'83,3 per cento. Il governo serbo ha acquistato le azioni ad un prezzo di 217 milioni di euro presso la Borsa di Belgrado. Le azioni dell'istituto di credito Komercijalna banka hanno registrato nell'ultimo periodo un aumento del volume nella loro compravendita presso la Borsa di Belgrado. Le azioni dell'istituto di credito hanno aumentato il proprio valore del 60 per cento nel 2018, fino a raggiungere nel primo trimestre il prezzo di 2.900 dinari (circa 24,5 euro) per titolo. (segue) (Seb)