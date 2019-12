Ucraina: Ue, Russia garantisca passaggio libero e sicuro attraverso stretto di Kerch

- L’Unione europea si aspetta che la Federazione Russa garantisca un passaggio libero e sicuro attraverso lo stretto di Kerch, sulla base delle norme internazionali. Lo si apprende da un comunicato del Servizio europeo per l’azione esterna, in vista dell’apertura del ponte di Crimea al traffico ferroviario senza il consenso delle autorità ucraine. “Si tratta di una nuova violazione all’integrità e alla sovranità territoriale dell’Ucraina da parte della Federazione Russa: un altro passo verso l’integrazione forzata della penisola”, si legge nel documento. Il Servizio ha anche sottolineato che il ponte di Crimea limita il passaggio delle navi dirette in Ucraina attraverso lo stretto di Kerch, e che le autorità comunitarie si aspettano “che la Russia garantisca un passaggio libero e sicuro”. Nel documento viene poi ribadito nuovamente il sostegno di Bruxelles all’integrità e alla sovranità territoriale dell’Ucraina.(Beb)