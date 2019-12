Golfo: colloqui a Mascate tra ministro Esteri iraniano Zarif e omologo dell’Oman

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Mohammad Javad Zarif, ha incontrato oggi a Mascate la controparte dell'Oman, Yusuf bin Alawi bin Abdullah, per colloqui “sulle relazioni e la cooperazione tra i due paesi”. Lo riferisce un dispaccio dell’agenzia di stampa ufficiale iraniana “Irna”. Il capo della diplomazia di Teheran è partito oggi per il Sultanato “nel quadro di consultazioni regolari tra Iran e Oman”. Lo scorso due dicembre, era stato il ministro omanita a vistare l’Iran nella terza visita in nove mesi. Nel loro incontro, i due ministri hanno discusso di “una vasta gamma di questioni bilaterali, regionali e internazionali”. Spazio anche alla “cooperazione politica, economica, scientifica e tecnologica a livello bilaterale e multilaterale”. Nonostante l’Oman abbia ribadito più volte di non aver assunto alcun ruolo ufficiale di mediatore tra l’Iran e le altre potenze del Golfo, di fatto è in contatto con tutte le parti coinvolte per cercare di porre fine alla crisi e stemperare le tensioni. (Irt)