Migranti: nasce comitato romano campagna "IoAccolgo", rimettere al centro dignità e diritti persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Emergenza abitativa, emergenza rifiuti, emergenza decoro, emergenza migranti, emergenza freddo. L’emergenza, a Roma come a livello nazionale, è divenuta la chiave attraverso la quale mobilitare risorse e azioni straordinarie con cui affrontare le situazioni più diverse, comprese quelle legate a disagio e povertà, su cui si continua ad agire con sgomberi, ordinanze, senza proporre alternative a migliaia di persone costrette a vivere per strada o in insediamenti informali sul territorio cittadino". Così, in una nota, il Comitato Romano della campagna IoAccolgo. "Come promotori del neonato comitato romano della campagna IoAccolgo - spiega il comunicato - intendiamo rimettere al centro la dignità e diritti delle persone, con l’obiettivo di ridurre gli effetti negativi provocati dalle ultime riforme legislative in materia di sicurezza, asilo e immigrazione. Vogliamo dare voce e visibilità ai tanti cittadini che condividono i valori dell’accoglienza e della solidarietà e che vogliono esprimere il proprio dissenso rispetto alle politiche securitarie che colpiscono non le diseguaglianze, ma i poveri. Il comitato romano della campagna IoAccolgo, in linea con gli obiettivi della campagna a livello nazionale, si impegna a promuovere e rafforzare a Roma interventi di accoglienza diffusa, azioni di tutela dei diritti e servizi di inclusione sociale di richiedenti asilo e titolari di protezione espulsi dal sistema di accoglienza proprio a causa del cd. decreto sicurezza dell'ottobre 2018. Negli ultimi anni, durante l'inverno sono morte alcune persone – italiane e straniere – costrette a vivere per strada a causa della mancanza di un numero adeguato di posti letto nell’ambito delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale. Quattordici i decessi, solo nell’inverno dello scorso anno. Il nuovo piano freddo messo a punto dal Comune di Roma - che prevede 450 posti totali - appare del tutto insufficiente a garantire che queste tragedie non si ripetano. In particolare dopo una lunga stagione di sgomberi, che ha causato il proliferare degli insediamenti informali". (segue) (Com)