Migranti: nasce comitato romano campagna "IoAccolgo", rimettere al centro dignità e diritti persone (2)

- "Sono i cittadini stranieri - spiega ancora il comunicato - i più esposti ai rischi di questo tipo, soprattutto in seguito alle nuove previsioni normative in materia di immigrazione e asilo: infatti, secondo le nostre stime (ActionAid), circa 600 posti in accoglienza sono stati persi, tra dicembre 2018 e luglio 2019, nei Cas del territorio dell’area metropolitana di Roma. Roma, inoltre, rappresenta la principale destinazione anche per tutti coloro che per diverse ragioni sono usciti dalle strutture di accoglienza gestite dalle diverse prefetture del Lazio. Ecco alcuni dati su cui riflettere in base alle fonti disponibili. Nelle 54 strutture di accoglienza gestite dall'Ufficio immigrazione sono attualmente ospitate 2.982 persone: 2.505 sono inserite nel sistema Siproimi, ex-Sprar (49 strutture) mentre solo 477 sono i posti nel circuito cittadino, in 5 centri accessibili non solo a beneficiari di protezione. Appare evidente come il circuito cittadino non rappresenti che una porzione residuale dell’accoglienza in città, mentre i numeri di chi ha richiesto accoglienza nella Capitale tramite l'Ufficio immigrazione del comune tra il luglio 2017 e l’ottobre 2019 - e cioè 7.657 persone - sono impressionanti e indicativi dell’inadeguatezza sempre più marcata del sistema di accoglienza: tra quanti si sono rivolti allo Sportello Unico, molti sono i titolari di protezione umanitaria, ora abrogata (1.742 casi), e sono circa 1.400 le persone irregolari. A tutte queste situazioni bisognose di accoglienza, dobbiamo aggiungere, secondo le stime aggiornate al 2018 della comunità di Sant'Egidio, le circa 8.000 persone senza fissa dimora presenti a Roma e più di 3000 persone costrette a vivere all’aperto o in ripari di fortuna". (segue) (Com)